L'UE s'accorde sur des objectifs dans les énergies renouvelables à horizon 2030

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne est parvenue jeudi à un accord politique pour se doter d'objectifs plus ambitieux en matière d'énergies renouvelables à horizon 2030 dans la cadre de sa stratégie visant à lutter contre le changement climatique et mettre fin à l'utilisation d'énergies fossiles russes. Les pays membres de l'UE et le parlement européen sont convenus qu'à horizon 2030, les Vingt-Sept tireront 42,5% de leur énergie des ressources renouvelables comme l'éolien et le solaire, a fait savoir sur Twitter le député européen Markus Pieper. Cet accord politique doit désormais être voté par le parlement européen et les Vingt-Sept pour pouvoir entrer en vigueur. Mais ces votes sont généralement une formalité. Cette nouvelle directive remplacerait l'objectif actuel fixant la part des renouvelables à 32% à horizon 2030. En 2021, les renouvelables ont représenté 22% de l'énergie des Vingt-Sept mais la situation varie considérablement d'un pays membre à l'autre. Si la part des énergies renouvelables atteint 63% en Suède, elle représente moins de 13% dans des pays comme le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas ou encore l'Irlande. (Reportage Bart Meijer et Kate Abnett, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)