L'UE réfléchit à l'achat commun de munitions pour l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Andrew Gray, John Irish et Sabine Siebold MUNICH (Reuters) - L'Union européenne étudie en urgence la possibilité pour ses pays membres de s'associer pour l'achat de munitions d'artillerie afin de soutenir l'Ukraine face aux forces russes, ont rapporté des diplomates et responsables européens. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient discuter d'un achat commun d'obus de 155 millimètres lors d'une réunion qui se tiendra lundi à Bruxelles, ont indiqué les sources. Selon les fonctionnaires et diplomates européens, une mutualisation des commandes d'armes serait plus efficace que des achats au niveau national. "Le moment est venu, vraiment, d'accélérer la production et d'augmenter la production de produits standardisés dont l'Ukraine a désespérément besoin", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de la Conférence sur la sécurité à Munich. Ursula von der Leyen s'est dit convaincue que l'urgence de la situation convaincrait les membres de l'UE de mettre de côté leur préférence pour l'achat d'armes au niveau national. "Dans cette guerre atroce que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine, nous voyons que nous pouvons déplacer des montagnes sous la pression", a-t-elle dit dans une interview accordée à Reuters et d'autres médias. L'achat conjoint d'armes pourrait être similaire à l'achat de vaccins contre le COVID-19, a ajouté Ursula von der Leyen. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a déclaré avoir discuté à Munich avec les dirigeants de l'industrie de la défense de la "question critique" des munitions. "J'ai reçu des assurances - et j'ai des chiffres précis - sur les quantités qui peuvent être produites", a-t-il indiqué aux journalistes. "La question porte sur leur contractualisation, le financement et la logistique". Alors qu'aucune décision n'est attendue lundi, un diplomate européen a déclaré que des annonces étaient probables dans les prochains jours, à la suite d'une proposition estonienne relative à l'achat par l'UE de munitions d'artillerie de calibre 155 mm. Un diplomate a ajouté que l'Union se concentrait sur les moyens de renforcer la production et de financer des achats communs. (Reportage Andrew Gray, John Irish et Sabine Siebold; rédigé par Andrew Gray, version française Laetitia Volga, édité par)