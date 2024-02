L'UE quasi unanime pour appeler à une "pause humanitaire immédiate" à Gaza

L'UE quasi unanime pour appeler à une "pause humanitaire immédiate" à Gaza













BRUXELLES, 19 février (Reuters) - Vingt-six des 27 Etats qui composent l'Union européenne ont appelé à "une pause humanitaire immédiate susceptible de conduire à un cessez-le-feu durable" à Gaza, a annoncé lundi le chef de la diplomatie du bloc communautaire, Josep Borrell. Cette pause qu'ils appellent de leurs voeux devra permettre aux otages retenus à Gaza d'être libérés et à l'aide humanitaire d'y être acheminée, a ajouté Josep Borrell. S'il n'a pas précisé quel gouvernement n'a pas signé cet appel, les milieux diplomatiques soulignent que la Hongrie a refusé il y a quelques jours de s'associer à une démarche semblable. (Andrew Gray; version française Nicolas Delame)