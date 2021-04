L'UE publie son système de classification des investissements verts

Crédit photo © Reuters

par Kate Abnett

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a publié mercredi son système très attendu de classement des investissements verts dans différents secteurs, de l'industrie aux transports, mais n'a pas encore tranché quant à l'étiquetage de l'énergie nucléaire et du gaz naturel.

La "taxonomie de la finance durable" détermine quelles activités économiques peuvent prétendre être considérées comme un investissement vert dans l'Union. À partir de l'année prochaine, elle fixera les activités qui peuvent être étiquetées comme investissement durable dans l'UE.

En rendant les investissements verts plus visibles pour les investisseurs, Bruxelles espère contribuer à orienter les capitaux privés vers des activités qui soutiennent les objectifs climatiques de l'UE. L'Union vise également à bloquer la pratique du "greenwashing", qui consiste pour une entreprise à exagérer ses performances environnementales.

"Trop d'argent va dans de mauvais domaines, des domaines qui nuisent au climat. Nous pouvons exploiter cet argent," à déclaré la commissaire aux services financiers de l'UE Mairead McGuinness à Reuters.

La Commission a publié des critères liés au climat pour des investissements verts allant de la rénovation de bâtiments à la fabrication de ciment, d'acier et de batteries.

Les questions quant aux classifications du gaz naturel et de l'énergie nucléaire font face depuis des mois aux pressions des lobbies industriels et gouvernementaux et seront traitées plus tard cette année.

Pour obtenir un label de durabilité, une activité doit contribuer à l'un des six objectifs environnementaux et ne pas entraver les cinq autres. Les règles publiées mercredi couvrent deux de ces six objectifs, soit la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation à ses impacts.

(version française Lucinda Langlands-Perry)