L'UE proposera que les poids lourds réduisent de 90% leurs émissions de CO2 d'ici 2040

par Kate Abnett BRUXELLES, 14 février (Reuters) - L'Union européenne (UE) proposera mardi des limites de CO2 plus strictes pour les poids lourds, en imposant aux nouveaux camions de réduire leurs émissions de 90% d'ici à 2040, afin d'atténuer les effets du changement climatique, ont déclaré deux responsables européens à Reuters. Le but de cette proposition est d'aligner le secteur des transports sur l'objectif de l'UE de réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l'ensemble de son économie d'ici à 2050. Le projet consulté par Reuters ne précise pas l'objectif final, mais indique que l'UE souhaite encourager les investissements dans les véhicules à zéro émissions et à stimuler l'innovation. "Les initiatives aux niveaux national et local ne seront pas suffisantes. L'absence d'une action coordonnée de l'UE se traduirait par un risque de fragmentation du marché", précise le plan. Cette mesure fait suite à la décision prise l'an dernier par les 27 États membres de l'Union de fixer à 2035 l'échéance à laquelle toutes les voitures et camionnettes neuves immatriculées en Europe seront à émissions nulles. Toutefois, selon les militants écologistes, les nouveaux camions polluants immatriculés en 2040 seront toujours en circulation en 2050, ce qui risque de contrecarrer l'objectif climatique de l'UE. "Les camions polluants continueront d'être vendus plus longtemps que nécessaire, ce qui rendra impossible l'objectif "zéro" de l'UE", a déclaré Fedor Unterlohner, responsable du fret au sein du groupe de campagne Transport & Environment. Le Parlement européen et les pays de l'UE devront négocier et approuver les nouvelles règles avant leur entrée en vigueur. (Reportage Kate Abnett, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)