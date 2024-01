L'UE proposera de réduire de 90% ses émissions de GES d'ici à 2040

L'UE proposera de réduire de 90% ses émissions de GES d'ici à 2040













Crédit photo © Reuters

par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne présentera le 6 février sa proposition d'objectif climatique pour 2040 qui prévoit une réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre (GES) à cette échéance par rapport aux niveaux de 1990, dans la droite ligne des recommandations du Conseil scientifique consultatif européen, a-t-on appris jeudi de sources au fait du dossier. L'UE s'est déjà fixé des objectifs pour 2030 (réduction de 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre) et pour 2050 (neutralité carbone), en vertu d'une loi Climat adoptée en 2021. Il manquait un objectif pour 2040, qui fera l'objet d'une proposition législative. A charge pour la future Commission européenne, nommée après les élections européennes de juin, d'inscrire dans la loi ce nouveau palier, ce qui requiert un vote à l'unanimité des 27 Etats membres. La Pologne, le Danemark et la Bulgarie ont déjà annoncé leur intention de s'inscrire dans cette trajectoire; d'autres pays, comme la Hongrie, réserve leur réponse, en appelant au réalisme. Les ambitions de l'Union européenne en matière de changement climatique sont l'un des sujets centraux de la campagne pour les élections européennes. Le Conseil consultatif scientifique européen, créé en 2021 par la loi sur le climat, recommande de maintenir le quota des émissions de gaz à effet de serre dans une limite de 11 à 14 gigatonnes équivalent CO2 - soit 90% à 95% - d'ici 2040. (Reportage Kate Abnett; version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)