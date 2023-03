L'UE propose une exemption pour les voitures à carburant de synthèse à partir de 2035

Crédit photo © Reuters

BERLIN/BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a élaboré un projet autorisant la vente de nouvelles voitures à moteur thermique après 2035 si elles roulent aux "e-carburants" (carburants de synthèse) neutres en carbone, selon un document de l'exécutif européen consulté par Reuters. Cédant à la pression allemande, la Commission propose que de tels véhicules puissent faire partie de ceux autorisés à partir de 2035, à la condition que leur technologie soit capable de les empêcher de rouler si d'autres carburants sont utilisés, indique le document décrivant les propositions de l'exécutif européen au ministère allemand des Transports. Après des mois de négociations, les pays de l'UE et le Parlement européen s'étaient mis d'accord l'an dernier sur une loi visant à interdire la vente de nouvelles voitures et camionnettes à moteur thermique dans l'UE à partir de 2035, mais son entrée en vigueur a été suspendue au début de mois après l'opposition inattendue de l'Allemagne. Un porte-parole de la Commission a refusé de commenter le projet de document. Il a tout-de-même fait référence aux commentaires de Frans Timmermans, vice-président exécutif chargé du pacte vert pour l'Europe, qui a déclaré la semaine dernière que toute solution devait être conforme à la loi d'élimination progressive de 2035, convenue l'année dernière. "Les discussions se poursuivent entre la Commission et les autorités allemandes", a déclaré le porte-parole. Le ministère des Transports allemand a déclaré lundi que les discussions avec la Commission sur la fin prévue des nouveaux moteurs à combustion à partir de 2035 avançaient, mais il a ajouté ne pas pouvoir dire quand un accord serait conclu. Les e-carburants (ou "e-fuels") sont fabriqués en synthétisant les émissions de CO2 capturées et l'hydrogène produit à partir d'électricité sans CO2. (Reportage Markus Wacket et Kate Abnett, rédigé par Riham Alkousaa, version française Gaëlle Sheehan, édité par Diana Mandiá et Kate Entringer)