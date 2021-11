L'UE promet 1 milliard d'euros pour protéger les forêts

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) s'est engagée mardi à allouer un milliard d'euros de son budget au cours des cinq prochaines années à la protection des forêts, dont 250 millions d'euros pour les pays du bassin du Congo, en Afrique centrale.

"Nous devons plus écouter les communautés autochtones, les producteurs, les consommateurs et les négociants (...) Écouter les uns et les autres, travailler les uns avec les autres, pour mettre fin à la déforestation", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de la conférence COP26 à Glasgow en Écosse.

La contribution de l'UE s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de financement de 12 milliards de dollars (10,34 milliards d'euros) destiné à protéger, restaurer et gérer durablement les forêts des pays les plus pauvres.

Outre l'UE, les autres donateurs incluent la Grande-Bretagne, la Norvège, les États-Unis et le Japon.

