L'UE prolonge les restrictions sur les céréales ukrainiennes

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé lundi la prolongation jusqu'au 15 septembre de l'autorisation donnée à cinq pays de l'UE voisins de l'Ukraine d'interdire la vente sur leur sol de céréales ukrainiennes tout en les laissant transiter sur leur territoire. La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie dénoncent les conséquences de la libéralisation des relations commerciales avec l'Ukraine, qui entraîne l'arrivée de céréales ukrainiennes moins chères au détriment de la production agricole locale. La Commission européenne, responsable des questions commerciales au sein de l'Union, avait en conséquence autorisé les pays voisins de l'Ukraine à restreindre les importations de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens. Cette dérogation expirait initialement ce lundi et l'exécutif européen avait dit le mois dernier qu'il pourrait la prolonger si des conditions exceptionnelles perduraient. Ces céréales peuvent être réexportées vers d'autres pays de l'UE ou en dehors du bloc. (Rédigé par Philip Blenkinsop, version française Bertrand Boucey)