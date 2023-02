L'UE proche de finaliser un dixième train de sanctions contre la Russie

par Jan Strupczewski BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne est proche de finaliser un dixième train de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, ont déclaré mardi des diplomates, ajoutant que les gouvernements du bloc espéraient parvenir à un accord mercredi en surmontant des divergences portant notamment sur le caoutchouc russe. Bruxelles entend notamment frapper de sanctions les Russes qu'il juge impliqués dans la déportation illégale de quelque 6.000 enfants ukrainiens. Pour la première fois, l'UE devrait interdire les exportations à destination de sept entités iraniennes considérées comme productrices d'équipements utilisés par la Russie pour ce que Moscou présente comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. "Nous avons discuté aujourd'hui d'un dixième ensemble de sanctions contre la Russie. Nous reprendrons les discussions demain après-midi dans l'espoir de trouver un dénominateur commun", a dit l'ambassadeur de la Pologne auprès de l'UE, Andrzej Sados, à l'issue de discussions avec ses homologues du bloc à Bruxelles. L'objectif de l'UE est d'imposer ce nouveau train de sanctions d'ici le premier anniversaire du conflit, vendredi. Si des avancées ont été rapportées sur un éventuel embargo visant les importations de diamants russes, la Belgique ayant assoupli son opposition à ce sujet, il est peu probable que des sanctions figurent dans ce dixième train, ont indiqué des diplomates. Il n'est pas prévu d'inclure dans ces sanctions des mesures contre le secteur russe de l'énergie nucléaire, ont dit des diplomates, parce que plusieurs pays de l'UE dont la France se procurent auprès de la Russie de l'uranium pour leurs réacteurs. En revanche, un compromis était proche d'être trouvé sur l'interdiction du caoutchouc russe, même si l'Allemagne et l'Italie sont défavorables à un embargo complet sur son importation. Les discussions portent sur un éventuel quota, ont fait savoir des diplomates. Bruxelles va aussi interdire la vente à Moscou de tous les composants électroniques à usage civil et militaire qui font fonctionner les systèmes armés russes - drones, missiles et hélicoptères, entre autres. (Reportage Jan Strupczewski; version française Jean Terzian)