L'UE pourrait utiliser les fonds russes gelés pour reconstruire l'Ukraine

Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - L'Union européenne (UE) va lancer mercredi un groupe ad hoc chargé d'enquêter sur la manière dont les milliards de dollars de fonds russes gelés, y compris les réserves des banques centrales, peuvent être utilisés pour rebâtir l'Ukraine, a déclaré mardi le gouvernement suédois. "Le mandat consiste (premièrement) à contribuer à la cartographie des fonds qui ont été gelés dans l'Union européenne (...) et, deuxièmement, à déterminer comment procéder légalement pour accéder à ces fonds", a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors d'une conférence de presse à Stockholm. Il n'existe aucun modèle préalable sur la manière de gérer les avoirs russes, et l'UE doit s'assurer que des procédures juridiques appropriées soient établies, a-t-il ajouté. Selon Ulf Kristersson, les contribuables russes doivent apporter leur aide aux coûts des travaux de reconstruction nécessaires en Ukraine. Le groupe ad hoc sera dirigé par Anders Ahnlid, qui dirige le National Board of Trade, une agence gouvernementale suédoise. Les fonds de la banque centrale russe, qui devraient s'élever à des dizaines de milliards de dollars, figureront parmi les principaux actifs, a indiqué Anders Ahnlid. (Reportage de Terje Solsvik, édition d'Essi Lehto, Niklas Pollard et Sandra Maler, édité par Blandine Hénault)