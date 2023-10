L'UE pour une aide de 50 MdsE à l'Ukraine, les modalités à définir d'ici décembre

BRUXELLES, 27 octobre (Reuters) - L'Union européenne est largement favorable à un plan visant à soutenir l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros sur les quatre prochaines années, ont déclaré les dirigeants européens vendredi, bien qu'il faille attendre le mois de décembre pour que les 27 États membres de l'UE s'accordent sur les détails. En juin, la Commission européenne a proposé d'allouer 50 milliards d'euros à l'Ukraine pour 2024-2027 dans le cadre d'un examen du budget des pays du bloc, sur lequel les pays de l'UE espèrent se mettre d'accord d'ici décembre. "Il y a un fort consensus pour dire que nous avons besoin de plus d'argent pour l'Ukraine, il y a une quasi-unanimité pour cela", a déclaré le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar. "Mais il y a très peu d'accord sur la manière dont nous trouverions l'argent, à l'exception des gains d'efficacité. Je pense que nous aurons un accord d'ici décembre", a-t-il ajouté. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a déclaré jeudi qu'il voulait que la proposition d'une aide financière à l'Ukraine soit mieux justifiée, alors que son homologue slovaque, Robert Fico, a évoqué la corruption en Ukraine pour exprimer ses réserves. Aucun des deux Premiers ministres n'a rejeté catégoriquement la proposition. "Ce que je peux dire, c'est que tous deux n'ont pas refusé la possibilité d'apporter une aide à l'Ukraine, même pour une longue période", a déclaré vendredi le Premier ministre bulgare, Nikolaï Denkov. "La question est de savoir quel type d'aide et comment elle est utilisée, comment être sûrs, comment l'Union Européenne pourrait être sûre que cette aide est utilisée de manière efficace. C'est le type de discussions que nous avons eues hier", a-t-il ajouté. Les fonctionnaires de l'UE s'attendent à ce que Viktor Orban change d'avis sur l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine si la Commission européenne débloque une partie des fonds que la Hongrie devrait recevoir du fonds de relance de l'UE, actuellement gelés en raison des problèmes d'État de droit dans le pays. Un projet de déclaration des dirigeants européens, qui doit être adopté vendredi, indique que l'UE "continuera d'apporter un soutien financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique fort à l'Ukraine et à son peuple, aussi longtemps que nécessaire". Les dirigeants européens demanderont également à la Commission européenne de présenter plus rapidement une proposition, initialement prévue en juillet dernier, sur la manière d'utiliser les avoirs gelés de l'État russe pour aider à reconstruire l'Ukraine après les destructions causées par la guerre. L'aide globale de l'UE à l'Ukraine s'élève à près de 83 milliards d'euros depuis le début l'invasion russe en février 2022, a déclaré mardi Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. (Reportage Jan Strupczewski, Phil Blenkinsop, Bart Meijer, Tassilo Hummel et Marine Strauss ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)