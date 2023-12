L'UE ouvre une procédure d'infraction contre le réseau social X, déclare Breton

PARIS (Reuters) - L'Union européenne (UE) a lancé une procédure formelle d'infraction à l'encontre du réseaux social X, anciennement Twitter, soupçonné d'avoir enfreint les obligations de lutte contre les contenus illicites et la désinformation, a déclaré lundi le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton. X fait partie d'un groupe de grandes entreprises technologiques qui font l'objet d'une surveillance accrue dans le cadre d'une nouvelle réglementation européenne connue sous le nom de règlement sur les marchés numériques (DMA). (Reportage Tassilo Hummel, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)