L'UE ouvre une procédure d'infraction contre le réseau social X

PARIS/STOCKHOLM (Reuters) - L'Union européenne (UE) a ouvert une procédure formelle d'infraction à l'encontre du réseau social X, anciennement Twitter, soupçonné de manquement à ses obligations, notamment en matière de lutte contre la désinformation, dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les services numériques. L'UE veut faire pression sur les réseaux sociaux pour supprimer tout contenu illégal de leurs plateformes et se conformer au règlement numérique (Digital Services Act, ou DSA, en anglais) entré en vigueur cet été et qui doit encadrer leurs activités. La procédure se concentrera sur la lutte contre la diffusion de contenus illégaux dans l'UE, l'efficacité des mesures prises contre la manipulation de l'information, notamment le système des "notes de la communauté", et l'amélioration de la transparence sur la plateforme, a déclaré la Commission dans un communiqué. L'exécutif européen va maintenant procéder "en priorité" à une enquête approfondie. X, propriété d'Elon Musk, fait partie d'un groupe de grandes entreprises technologiques qui font l'objet d'une surveillance accrue en vertu des règles du DSA. Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a ouvert en octobre une enquête contre X, accusé de ne pas avoir fait assez pour combattre la désinformation en ligne après les attaques du Hamas en Israël. (Reportage Tassilo Hummel à Paris et Supantha Mukherjee à Stockholm, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)