L'UE ouvre une enquête approfondie sur le rapprochement Orange-MasMovil en Espagne

PARIS (Reuters) - La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet de fusion des activités d'Orange en Espagne avec l'opérateur local MasMovil, en raison de ses craintes quant aux conséquences de cette opération en matière de concurrence. L'exécutif européen doit prendre une décision d'ici le 21 août prochain. Orange et MasMovil, respectivement numéro deux et numéro quatre du marché des télécoms en Espagne, ont annoncé en juillet dernier un accord sur ce rapprochement d'un montant global estimé à 18,6 milliards d'euros, qui réduirait de quatre à trois le nombre d'opérateurs dans ce pays, avec Telefonica et Vodafone. (Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)