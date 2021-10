L'UE octroie à la Moldavie une aide de 60 ME face à la crise énergétique

CHISINAU (Reuters) - La présidente moldave Maia Sandu a déclaré mercredi que son pays avait reçu de l'Union européenne une subvention de 60 millions d'euros pour l'aider à faire face à la crise énergétique.

Cette annonce intervient alors que le contrat signé par la Moldavie avec le groupe russe Gazprom a expiré fin septembre et que les deux parties n'ont pas réussi pour l'heure à convenir d'un nouveau montant pour ces livraisons de gaz.

Depuis plusieurs jours, Chisinau se procure du gaz en Europe, tout en poursuivant ses négociations avec Gazprom. La Moldavie entend se procurer 5 millions de mètres cubes de gaz d'ici fin octobre, sans préciser les montants alloués pour ces achats.

La firme publique moldave Energocom a indiqué mercredi avoir acheté 1,5 million de mètres cubes de gaz, fournis par DXT Commodities et PGNiG, dont la livraison est attendue jeudi via l'Ukraine et la Roumanie.

La Russie rejette les accusations selon lesquelles elle utilise ses livraisons de gaz pour exercer des pressions politiques sur la Moldavie. Elle affirme qu'il s'agit d'un différend purement commercial.

(Reportage Alexander Tanas, avec Pavel Polityuk à Kiev; version française Jean Terzian)