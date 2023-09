L'UE ne veut pas un découplage avec la Chine, mais se protéger, explique le Commissaire au Commerce

L'UE ne veut pas un découplage avec la Chine, mais se protéger, explique le Commissaire au Commerce













Crédit photo © Reuters

par Brenda Goh SHANGHAI (Reuters) - L'Union européenne n'a aucune intention d'opérer un découplage avec la Chine mais doit se protéger quand on abuse de son attitude d'ouverture, a dit samedi le Commissaire européen au Commerce Valdis Dombrovskis. L'UE et la Chine cherchent actuellement à faire retomber les tensions provoquées par les questions géopolitiques et commerciales. Ces tensions se sont notamment accrues en raison des liens entre Pékin et Moscou après l'invasion russe de l'Ukraine, et du fait des efforts européens pour réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de la deuxième puissance économique mondiale. L'UE a enregistré l'an dernier une activité commerciale bilatérale record avec la Chine, mais celle-ci est "très déséquilibrée", a dit le commissaire dans un discours à une conférence à Shanghai. Il a souligné que ces échanges s'étaient soldés par un déficit commercial en faveur de la Chine de près de 400 milliards d'euros. Le commissaire, également vice-président de l'exécutif européen, est en visite en Chine pendant quatre jours pour plaider un rééquilibrage des relations économiques avec l'UE. (Avec Albee Zhang, Gilles Guillaume pour la version française)