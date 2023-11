L'UE ne doit pas entamer les négociations sur l'adhésion ukrainienne selon Orban

BUDAPEST (Reuters) - L'Union européenne ne doit pas commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban, soulignant la "position claire" de son pays sur le sujet. Les dirigeants des Etats membres doivent décider mi-décembre s'ils acceptent les recommandations de la Commission européenne d'inviter l'Ukraine à entamer des négociations d'adhésion à l'UE dès que Kyiv aura rempli les conditions finales. Une telle décision doit être prise à l'unanimité par les 27 Etats membres, alors que la Hongrie de Viktor Orban représente le principal obstacle à l'adhésion ukrainienne. "Les négociations d'adhésion ne doivent pas être entamées, c'est la position claire de la Hongrie", a déclaré Viktor Orban, qui a ajouté que Bruxelles "devait de l'argent à la Hongrie". Selon le dirigeant nationaliste, au pouvoir depuis 2010, le différend avec Bruxelles, qui a gelé des milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie en raison de violations de l'État de droit dans le pays, n'a rien à voir avec la position de Budapest. "Je tiens à préciser que le refus hongrois d'entamer des négociations avec l'Ukraine sur l'adhésion à l'UE n'est pas lié à un accord commercial (...) Il ne peut être lié à la question des fonds que la Hongrie est en droit d'obtenir." La Hongrie est confrontée à une stagnation économique cette année, un déficit budgétaire croissant, et un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe, qui a culminé à plus de 25% au premier trimestre. Les investisseurs suivent de très près les négociations entre Budapest et Bruxelles sur les fonds européens. Viktor Orban a eu maille à partir avec l'UE et la Commission européenne en raison du renforcement des contrôles exercés par l'État sur les organisations non gouvernementales, les universitaires, les médias et les tribunaux, ainsi que d'une loi considérée comme portant atteinte aux droits des LGBT. (Reportage Krisztina Than; version française Zhifan Liu et par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)