"L'UE ne doit pas entamer les négociations sur l'adhésion ukrainienne" dit Orban

(Bien lire 27 Etats membres §3) BUDAPEST, 10 novembre (Reuters) - L'Union européenne ne doit pas commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine, a déclaré vendredi le Premier ministre hongrois Viktor Orban, soulignant la "position claire" de son pays sur le sujet. Les dirigeants des Etats membres doivent décider mi-décembre s'ils acceptent les recommandations de la Commission européenne d'inviter l'Ukraine à entamer des négociations d'adhésion à l'UE dès que Kyiv aura rempli les conditions finales. Une telle décision doit être prise à l'unanimité par les 27 Etats membres, alors que la Hongrie de Viktor Orban représente le principal obstacle à l'adhésion ukrainienne. (Reportage Krisztina Than; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)