L'UE n'en a pas encore fini avec l'inflation, dit Knot (BCE)

L'UE n'en a pas encore fini avec l'inflation, dit Knot (BCE)













Crédit photo © Reuters

MARRAKECH (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a fait des "progrès importants" pour ramener l'inflation à sa cible, mais il reste encore un long chemin à parcourir et une nouvelle hausse des taux n'est pas à exclure, a déclaré mercredi le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot. "Dans l'ensemble, nous avons fait des progrès importants pour ramener l'inflation à sa cible, mais la route est encore longue et sinueuse", a déclaré Klaas Knot lors d'une conférence à Marrakech, au Maroc. "Je pense que la politique monétaire est actuellement bien orientée (...) mais nous resterons vigilants et nous nous tenons prêts à ajuster davantage les taux d'intérêt si le processus de désinflation devait s'enliser". (Rédigé par Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)