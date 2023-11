L'UE n'atteindra pas l'objectif d'un million d'obus livrés à l'Ukraine, dit Berlin

Crédit photo © Reuters

par Andrew Gray et Sabine Siebold BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne ne parviendra pas à fournir à l'Ukraine un million d'obus d'artillerie et de missiles d'ici mars prochain, comme elle s'y était engagée cette année, a déclaré mardi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, en amont d'une réunion avec ses homologues européens à Bruxelles. Boris Pistorius est le premier ministre européen a reconnaître publiquement que cet objectif, fixé en mars dernier, ne serait pas atteint. Des diplomates et des responsables ont déjà exprimé en privé leur scepticisme ces derniers mois. Bruxelles s'était engagé à fournir ces munitions afin de répondre à une demande urgente et continue de Kyiv, alors que les obus d'artillerie de 155 millimètres sont devenus cruciaux pour l'armée ukrainienne dans sa lutte face à l'invasion russe. "Je n'avais pas promis un million de munitions, et c'était à dessein. La vraie question à se poser, c'est si un objectif d'un million était réaliste", a dit Boris Pistorius à des journalistes. "Des voix avaient prévenu: 'c'est facile de dire un million, l'argent est là, (mais) la production doit suivre'. Ces avertissements s'avèrent justes, malheureusement", a-t-il ajouté. Plusieurs représentants ont déclaré par le passé que l'industrie européenne ne disposait pas des capacités de production suffisantes pour répondre à l'objectif. Mais certains avaient aussi estimé qu'il était positif de fixer un objectif ambitieux afin d'encourager les pays à placer des commandes et les entreprises à investir dans leurs capacités de production. D'autres ministres européens de la Défense ne se sont pas montrés aussi fatalistes que Boris Pistorius à leur arrivée à Bruxelles, mais n'ont pas contredit le ministre allemand. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a indiqué que l'UE avait fourni à l'Ukraine plus de 300.000 obus d'artillerie et missiles dans le cadre d'une première phase de ce programme, laquelle prévoyait que chaque Etat membre livre des munitions provenant de ses propres stocks. Il a ajouté que la deuxième phase était désormais au coeur des préoccupations - des nouvelles commandes passées par les pays européens dans le cadre de l'accord scellé à Bruxelles. Des commandes pour quelque 180.000 obus ont été passées jusqu'à présent, a-t-il fait savoir. Josep Borrell a déclaré que Bruxelles conservait l'objectif d'un million de munitions, tout en admettant que celui-ci pourrait ne pas être atteint. "C'est ambitieux mais cela reste notre objectif et nous continuons de pousser en ce sens (...) pour livrer plus rapidement et davantage de munitions", a-t-il dit. (Reportahe Andrew Gray et Sabine Siebold, avec Charlotte Van Campenhout et Benoit Van Overstraeten; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)