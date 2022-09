L'UE menace d'une réponse "ferme et unie" en cas d'attaque contre les pipelines

BERLIN, 28 septembre (Reuters) - L'Union européenne estime que les fuites sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 sont probablement le résultat d'un acte délibéré et a menacé de prendre des contre-mesures, a déclaré dans un communiqué le haut représentant de l'UE pour les affaires extérieures, Josep Borrell.

"Toute perturbation délibérée de l'infrastructure énergétique européenne est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse ferme et unie", a-t-il dit. (Rédigé par Rachel More; version française Federica Mileo, édité par Kate Entringer)