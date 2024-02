L'UE lance sa mission navale en mer Rouge

L'UE lance sa mission navale en mer Rouge













BRUXELLES, (Reuters) - L'Union européenne a officiellement lancé lundi une mission navale en mer Rouge pour y "restaurer et préserver la liberté de navigation". Cette "opération de sûreté maritime" baptisée "Aspides" intervient alors que les Houthis du Yémen, affiliés à l'Iran, menacent depuis plusieurs semaines le trafic maritime en mer Rouge, voie essentielle du commerce mondial, en multipliant les attaques contre les navires pour afficher leur soutien aux Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. "L'Union européenne réagit rapidement à la nécessité de restaurer la sécurité maritime et la liberté de navigation dans un couloir maritime hautement stratégique", a déclaré le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, dans un communiqué. Soulignant le caractère "défensif" de cette mission, Josep Borrell a ajouté que l'objectif était notamment d'accompagner et de protéger les navires contre d'éventuelles attaques en mer Rouge. A lire aussi... Il n'a pas précisé les moyens matériels mobilisés pour cette mission. Des diplomates européens ont précédemment déclaré à Reuters que trois bateaux seraient placés sous commandement européen dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune de l'UE. L'Allemagne a déjà envoyé une frégate ce mois-ci pour participer à cette mission. Deux diplomates ont dit à Reuters que la France et l'Italie y participeraient également. La France a envoyé depuis décembre deux frégates en mer Rouge, "Languedoc" et "Alsace". (Rédigé par Charlotte Van Campenhout et Andrew Gray, version française Bertrand Boucey)