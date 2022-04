L'UE fait des réserves pour la protection face aux risques chimiques et nucléaires

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle constituait des réserves stratégiques d'équipements, médicaments et autres traitements contribuant à la protection de la population contre d'éventuels risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, dans un contexte d'inquiétudes autour de la guerre en Ukraine.

"Notre objectif est de fournir à nos citoyens des capacités de réaction rapide face à de tels incidents", explique Janez Lenarcic, commissaire chargé de la gestion des crises, cité dans le communiqué de la Commission.

La mise en place de ces capacités de protection contre des menaces potentielles repose notamment sur un "stock stratégique" doté d'un budget de 540,5 millions d'euros, qui inclura "des équipements et des médicaments, des vaccins et d'autres traitements permettant de soigner des patients exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires", est-il précisé dans ce communiqué.

Elle passe également par une "réserve de décontamination", dotée d'un budget initial de 66,7 millions d'euros, qui comprendra du personnel et des équipements.

L'exécutif européen souligne que sa réserve médicale a déjà été utilisée pour livrer à l'Ukraine, avec l'aide de la France et de l'Espagne, environ trois millions de pastilles d'iode qui offrent une protection contre les effets nocifs des radiations.

(Reportage Francesco Guarascio, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)