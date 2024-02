L'UE facilite les paiements instantanés en euros pour concurrencer Visa et Mastercard

BRUXELLES (Reuters) - Le Conseil de l'Union européenne a adopté lundi des règles visant à rendre les paiements instantanés en euros possibles à tout moment, afin d'aider les sociétés de paiement européennes à concurrencer les américaines Visa et Mastercard. Le nouveau règlement permettra aux clients de réaliser des transferts en euros dans un délai de 10 secondes, y compris en dehors des heures de bureau, dans un même pays ou vers un autre État membre de l'UE, a déclaré le Conseil de l'UE. Les versements, par carte ou depuis un compte bancaire, peuvent actuellement prendre plusieurs jours ouvrables. Le Conseil a ajouté que la nouvelle règle s'appliquerait aux pays n'appartenant pas à la zone euro. A lire aussi... "Les nouvelles règles amélioreront l'autonomie stratégique du secteur économique et financier européen, car elles contribueront à réduire toute dépendance excessive à l'égard d'institutions et d'infrastructures financières de pays tiers", a expliqué le Conseil de l'UE dans un communiqué. L'UE travaille sur des réformes visant à élargir la concurrence sur un marché des paiements dominé par les banques et les sociétés américaines, alors que des "fintechs" sont de plus en plus nombreuses à proposer des offres concurrentes. (Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)