L'UE exhorte l'Iran à accueillir des experts de l'AIEA

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a exhorté dimanche l'Iran à reconsidérer sa décision d'exclure des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargés de vérifier les activités atomiques de Téhéran, arguant que cette mesure fait partie de l'accord sur le nucléaire iranien. La décision de Téhéran intervient alors que la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne (E3) ont annoncé jeudi qu'elles maintiendraient les sanctions contre le programme balistique de l'Iran, qui doivent expirer en octobre. "L'Union européenne est très préoccupée par la décision de l'Iran de retirer la désignation officielle de plusieurs inspecteurs expérimentés de l'AIEA pour surveiller et vérifier son programme nucléaire", a déclaré le porte-parole des affaires étrangères de l'UE, Peter Stano, dans un communiqué. "L'UE exhorte l'Iran à reconsidérer sa décision sans délai", est-il également écrit dans le communiqué. (Reportage par Jan Strupczewski; version française Zhifan Liu)