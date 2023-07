L'UE étudie un compromis pour prolonger l'accord céréalier en mer Noire, selon le FT

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Union européenne envisagerait de proposer à la Banque agricole russe de créer une filiale pour avoir de nouveau accès au système de paiement SWIFT et sauvegarder l'accord céréalier en mer Noire, a rapporté lundi le Financial Times. Le Kremlin s'est dit lundi "pessimiste" quand au renouvellement de l'accord car aucun progrès n'a été réalisé par rapport à ses demandes, notamment la réintégration de la banque agricole Rosselkhozbank dans le système SWIFT. La Commission européenne n'a pas fait de commentaire sur cette information du FT, et le Kremlin a déclaré qu'il n'avait rien à annoncer sur l'accord. Le plan, proposé dans le cadre de pourparlers sous l'égide des Nations unies, permettrait à la filiale bancaire de la Banque agricole de gérer les paiements liés aux exportations de céréales, selon le journal, citant des sources qui n'ont pas été nommées. L'UE souhaite "faciliter d'une manière ou d'une autre l'accord sur les céréales", a déclaré de son côté l'ambassadrice extraordinaire du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Olha Trofimtseva, en réponse à l'article du FT. "D'une part, toute opportunité pour les exportations agricoles est bonne à prendre. D'autre part, faire des concessions à un maître chanteur revient à l'encourager à poursuivre son chantage", a-t-elle écrit sur l'application de messagerie Telegram. Outre la réintégration au service SWIFT, la Russie souhaite la reprise des livraisons de machines agricoles et de pièces détachées, ainsi que la levée des restrictions en matière d'assurance et de réassurance. (Reportage de Jahnavi Nidumolu à Bangalore, avec la contribution de Pavel Polityuk à Kyiv, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)