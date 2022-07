L'UE et Valneva s'entendent sur un volume réduit de vaccins COVID

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne et Valneva ont conclu un accord réduisant considérablement le volume de vaccins contre le COVID-19 fabriqués par l'entreprise française de biotechnologie qu'achètera l'UE, ont annoncé les deux parties dans des communiqués.

L'UE et Valneva ont signé un accord en novembre pour une commande de 60 millions de doses, dont environ 27 millions pour l'année en cours, mais des retards dans le processus d'approbation et une chute de la demande due à une offre excédentaire et un ralentissement des vaccinations ont conduit les Etats de l'UE à demander des modifications du contrat initial.

En vertu de l'accord révisé, Valneva s'engage à fournir 1,25 million de doses aux pays de l'UE. Les doses seront livrées en août et en septembre, a dit la Commission européenne.

L'avenant au contrat prévoit également que les Etats membres de l'UE "auront la possibilité de commander et se faire livrer une quantité identique un peu plus tard cette année", a dit Valneva.

(Reportage Francesco Guarascio @fraguarascio; version française Charlotte Lavin, édité par Bertrand Boucey)