L'UE et les Nations unies ont discuté de la sécurité alimentaire et du conflit en Ukraine

Crédit photo © Reuters

par Sabine Siebold, Andrew Gray et Gabriela Baczynska BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont discuté jeudi avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de la sécurité alimentaire mondiale et des sanctions imposées contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine, validant par ailleurs un plan destiné à fournir plus de munitions à Kyiv. Antonio Guterres était convié à un sommet européen à Bruxelles après que la Russie et l'Ukraine sont convenues il y a quelques jours de prolonger un accord chapeauté par l'Onu et la Turquie garantissant les livraisons céréalières en mer Noire, lesquelles sont considérées comme cruciales pour empêcher une crise alimentaire mondiale. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que le bloc communautaire voulait s'assurer que la guerre "horrible" menée par la Russie en Ukraine "n'entraîne pas une insécurité alimentaire dans le monde". Par ailleurs, alors que la Cour pénale internationale (CPI) a émis la semaine dernière un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre en Ukraine, pour la déportation illégale d'enfants, la présidente de la Commission européenne a dit vouloir oeuvrer au retour de ces enfants. "C'est un rappel horrible des heures les plus sombres de notre histoire", a dit Ursula von der Leyen. "Déporter des enfants... C'est un crime de guerre". Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont approuvé lors des discussions un projet prévoyant l'envoi à l'Ukraine d'un million d'obus d'artillerie sur un an, comme convenu au préalable par les ministres des Affaires étrangères du bloc. Un projet présenté par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, prévoit un milliard d'euros d'aides pour inciter les pays du bloc à envoyer à Kyiv davantage d'obus d'artillerie en leur possession, ainsi qu'un autre milliard d'euros destiné à financer un achat conjoint de nouvelles munitions. L'Ukraine utilise ses munitions à un rythme supérieur aux capacités de production de ses alliés occidentaux, ce qui a poussé ceux-ci à se pencher sur de nouvelles voies pour en obtenir et à chercher à accélérer leur production. (Reportage Kate Abnett, Philip Blenkinsop, Gabriela Baczynska, Marine Strauss, Bart Meijer, Benoit von Overstraeten, Jan Strupczewski, Sabine Siebold, Andrew Gray; version française Jean Terzian)