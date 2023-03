L'UE et les Etats-Unis préparent un accord commercial sur les batteries

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'Union européenne négocie avec les Etats-Unis un accord commercial qui rendrait les minerais et les composants de batteries européens éligibles aux crédits d'impôts américains accordés par l'Inflation Reduction Act (IRA) adopté l'été dernier par le Congrès, a déclaré vendredi un responsable européen. L'IRA, une loi destinée à flécher 430 milliards de dollars de subventions vers la transition verte aux Etats-Unis, inquiète fortement les Européens notamment parce qu'elle impose qu'un pourcentage élevé de minerais et composants utilisés pour fabriquer des batteries proviennent des Etats-Unis, ou à défaut d'un pays qui leur est lié par un accord de libre-échange, ce qui n'est pas le cas de l'UE. C'est un accord de ce type, portant spécifiquement sur ces produits, que Bruxelles négocie avec Washington et l'annonce d'un accord de principe pourrait intervenir dès la semaine prochaine à l'occasion de la visite de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aux Etats-Unis, a dit le responsable. (Reportage d'Andrea Shalal, version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)