L'UE et la Tunisie scellent un partenariat face aux flux migratoires

Crédit photo © Reuters

par Tarek Amara TUNIS (Reuters) - L'Union européenne et la Tunisie ont signé dimanche un "partenariat stratégique" prévoyant la lutte contre les trafiquants d'êtres humains et le renforcement des frontières, dans un contexte de flambée du nombre d'embarcations de fortune quittant le pays d'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Cet accord intervient après des semaines de négociations entre Tunis et Bruxelles, qui a promis de fournir une aide d'un milliard d'euros pour soutenir l'économie tunisienne, redresser les finances publiques et faire face à la crise migratoire. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que le pacte contenait "des accords pour perturber les modèles économiques des 'passeurs' et des trafiquants d'être humains, pour renforcer le contrôle des frontières et pour améliorer le recensement et les retours". "Toutes sont des mesures essentielles pour renforcer les efforts destinés à stopper la migration irrégulière", a-t-il ajouté sur Twitter. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué que l'UE allait fournir à la Tunisie une aide de 100 millions d'euros pour contribuer à la lutte contre la migration illégale. Des milliers de sans-papiers africains sont arrivés ces derniers mois dans la ville tunisienne de Sfax avec le but de rejoindre l'Europe à bord de bateaux de 'passeurs', une crise migratoire sans précédent pour la Tunisie. (Reportage Tarek Amara, avec Anthony Deutsch à Amsterdam; version française Jean Terzian)