L'UE est prête à transporter la quasi-totalité des produits agricoles ukrainiens

L'UE est prête à transporter la quasi-totalité des produits agricoles ukrainiens













BRUXELLES, 25 juillet (Reuters) - L'Union européenne est prête à exporter la quasi-totalité des produits agricoles ukrainiens via des "couloirs de solidarité", des liaisons ferroviaires et routières traversant les Etats membres de l'UE limitrophes de l'Ukraine, a déclaré mardi Janusz Wojciechowski, commissaire européen à l'agriculture, après que la Russie s'est retirée ce mois-ci d'un accord sur les céréales de la mer Noire soutenu par l'ONU. Le commissaire a déclaré que les volumes représentaient environ quatre millions de tonnes par mois d'oléagineux et de céréales, et que 60% des exportations ukrainiennes étaient acheminées par les voies de solidarité contre 40% par la mer Noire lorsque l'accord était en vigueur. Le commissaire a ajouté que l'Union européenne étudiait plusieurs initiatives des Etats membres afin de mettre au point un plan commun pour couvrir les coûts de transport supplémentaires, dont le montant n'a pas encore été évalué. (Reportage Julia Payne, Geert De Clercq, version française Corentin Chappron)