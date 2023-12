L'UE est parvenue à un accord sur l'asile et la migration

BRUXELLES, 20 décembre (Reuters) - L'Union européenne s'est entendue mercredi sur un nouvel ensemble de règles en matière d'asile et de migration qui vise notamment a mieux répartir les demandeurs d'asile et à réduire l'immigration illégale. L'accord a été finalisé après deux jours et une nuit entière de négociations entre des représentants du Parlement européen et des gouvernements des Vingt-Sept, a annoncé la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Il ouvre la voie à l'entrée en vigueur l'année prochaine du nouveau Pacte asile et immigration. Les Vingt-Sept avaient scellé au mois d'octobre un accord préliminaire sur le sujet, afin de pouvoir mieux gérer une future arrivée massive et inattendue de demandeurs d'asile sur le sol européen, au terme d'un bras de fer entre l'Italie et l'Allemagne sur la question des sauvetages en mer. Rome estime que les opérations de recherche en Méditerranée encouragent l'immigration illégale, tandis que Berlin a insisté sur le fait que sauver des vies en mer est un devoir légal, humanitaire et moral. Le Pacte sur lequel les Vingt-Sept se sont entendus porte sur les mesures de contrôle des migrants arrivés illégalement sur le sol européen, les procédures de traitement des demandes d'asile, les règles permettant de déterminer quel pays de l'UE est responsable du traitement des demandes ou encore les moyens de gérer les crises. Les arrivées de migrants dans l'UE ont nettement diminué depuis le pic de 2015, quand elles avaient dépassé le million, mais elles sont de nouveau en hausse depuis trois ans. Quelque 255.000 personnes sont arrivées illégalement sur le sol européen entre janvier et novembre de cette année, dont plus de la moitié en traversant la Méditerranée en direction des côtes de l'Italie ou de Malte. Toutes les précédentes initiatives visant à mieux répartir les demandeurs d'asile au sein de l'UE avaient échoué, en raison notamment de l'hostilité des pays d'Europe de l'Est. Dans le cadre du nouveau système, les pays non frontaliers auront le choix entre accepter des réfugiés sur leur territoire ou cotiser à un fonds européen pour soutenir financièrement les pays qui y consentent. Le nouveau système de filtrage envisagé vise à établir une distinction entre les réfugiés qui ont besoin d'une protection internationale et les migrants économiques qui n'en ont pas besoin. Les personnes susceptibles de représenter une menace pour la sécurité des Vingt-Sept et celles dont les demandes d'asile ont de faibles chances d'aboutir, comme les ressortissants indiens, tunisiens ou turcs, pourront être placées dans des camps de rétention aux frontières européennes, une mesure qui a suscité de vives critiques des organisations de défense des droits des migrants. (Reportage de Philip Blenkinsop et Charlotte Van Campenhout, version française Tangi Salaün, édité par Nicolas Delame)