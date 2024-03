L'UE est mal préparée à l'aggravation des risques liés au changement climatique, selon un projet de rapport

BRUXELLES (Reuters) - Selon un projet de rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), l'Europe a un besoin urgent de mesures plus fortes pour préparer les systèmes de santé ainsi que les infrastructures agricoles, routières et énergétiques à un changement climatique de plus en plus sévère. L'Union européenne élabore sa première analyse des risques liés au climat à l'échelle européenne afin de s'assurer que les politiques et les dépenses futures de l'Union tiennent compte des risques d'un réchauffement plus important, avec notamment l'accélération du nombre de vagues de chaleur, de sécheresses et d'inondations. Le projet d'analyse, dont Reuters a pris connaissance, révèle le coût croissant du changement climatique. Selon le rapport, les pertes économiques dues aux phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dans les pays de l'UE ont dépassé 650 milliards d'euros entre 1980 et 2022. Parmi les incidents majeurs, les inondations de 2021 en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas ont entraîné des coûts de 44 milliards d'euros. Les crues soudaines survenues en Slovénie l'année dernière ont causé des dommages estimés à plus de 10% du PIB du pays. A lire aussi... Le projet, qui pourrait encore être modifié avant sa publication prévue la semaine prochaine, invite l'Union européenne à intégrer les risques climatiques dans les budgets et les politiques de l'ensemble de l'économie, à court terme comme au-delà de 2050. "Le fait de ne pas tenir compte des scénarios les plus pessimistes expose dangereusement l'UE aux effets extrêmes et inattendus du changement climatique", affirme le texte. L'AEE recommande par exemple à l'UE de proposer des exigences obligatoires afin de protéger contre les chaleurs extrêmes ceux travaillant en extérieur, notamment les agriculteurs et les ouvriers du BTP et d'autres industries. Bruxelles devrait également concevoir des instruments de financement européens pour aider les pays à préparer leurs systèmes de santé à faire face au changement climatique, qui touche particulièrement les personnes vulnérables et âgées. Selon des chercheurs, les vagues de chaleur extrême qui ont frappé l'Europe en 2022 ont causé plus de 60.000 décès. L'Europe a également besoin de mesures plus strictes pour faire face à la menace croissante que représentent les sécheresses pour l'agriculture. Le projet de rapport note que moins de 2% des subventions agricoles de l'UE aident les agriculteurs à gérer ces risques. Le rapport met également en garde contre les risques croissants qui pèsent sur les infrastructures essentielles : inondations endommageant les routes, chaleurs extrêmes déformant les voies ferrées et sécheresses mettant à rude épreuve les réseaux électriques. Pour éviter de construire de nouvelles infrastructures susceptibles d'aggraver ces risques, l'AEE estime que l'Union européenne devrait mettre à jour les normes Eurocodes, qui guident la conception structurelle des bâtiments et des travaux de génie civil, afin d'y intégrer des données de prévisions climatiques centrées sur l'évolution de ces risques. (Reportage Kate Abnett ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Zhifan Liu)