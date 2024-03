L'UE espère un corridor maritime opérationnel entre Chypre et Gaza dès ce week-end

L'UE espère un corridor maritime opérationnel entre Chypre et Gaza dès ce week-end













Crédit photo © Reuters

LARNACA, Chypre (Reuters) - La présidente de la Commission européenne a dit vendredi espérer la mise en oeuvre dès ce week-end d'un corridor maritime permettant d'acheminer au départ de Chypre de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza qui en a désespérément besoin. En visite dans le port chypriote de Larnaca, Ursula von der Leyen a précisé qu'un bateau transportant à titre expérimental de l'aide collectée par une organisation caritative avec le soutien des Emirats arabes unis pourrait prendre la mer dès ce vendredi. "Nous lançons ce corridor maritime à Chypre ensemble, avec l'Union européenne, les Émirats arabes unis et les États-Unis", a-t-elle déclaré. "Nous sommes sur le point d'ouvrir ce corridor, nous espérons qu'il le sera samedi ou dimanche, et je suis très heureuse de voir qu'un projet pilote sera lancé aujourd'hui", a précisé Ursula von der Leyen aux côtés du président chypriote Nikos Christodoulides. A lire aussi... Le chef de la diplomatie britannique, David Cameron, a dit également oeuvrer activement à l'ouverture le plus rapidement possible de ce corridor humanitaire, en coordination avec les Etats-Unis et l'Union européenne. "Nous continuons d'appeler Israël à autoriser davantage de camions à entrer à Gaza car c'est le moyen le plus rapide d'acheminer de l'aide à ceux qui en ont besoin", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux. (Reportage de Michele Kambas, avec la contribution de William James à Londres, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)