L'UE espère éviter une épreuve de force sur l'interdiction des véhicules thermiques

par Kate Abnett et Philip Blenkinsop BRUXELLES, 23 mars (Reuters) - Les diplomates européens espèrent éviter un débat sur la loi visant à rendre impossible la vente de nouveaux véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles dans l'Union européenne lors du sommet qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. Les dirigeants de l'UE doivent étudier de nombreuses questions lors de ce sommet, mais certains craignent que les intérêts particuliers des deux plus grandes puissances du bloc, la France et l'Allemagne, ne dominent les discussions. L'Allemagne s'est opposée à la dernière minute à une loi historique de l'Union européenne visant à mettre fin aux ventes de voitures émettant du CO2 en 2035, exigeant que les nouvelles voitures à moteur thermique soient autorisées après cette date à condition qu'elles fonctionnent aux carburants de synthèse. Cette objection à une loi sur laquelle les pays de l'UE et le Parlement européen s'étaient mis d'accord l'an dernier fait craindre à certains responsables européens que d'autres accords d'importance ne soient revus. La France se prépare quant à elle à défendre la place de l'énergie nucléaire dans les politiques énergétiques de l'UE avant le début la semaine prochaine des dernières négociations sur ce sujet. Certains pays de l'UE, comme l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne, estiment toutefois que le nucléaire ne doit pas être mis sur un pied d'égalité avec les énergies renouvelables et qu'il ne devrait pas être intégré dans la liste des énergies considérées comme vertueuses pour l'environnement. Aucun de ces sujets ne figure à l'ordre du jour du sommet et certains diplomates européens ont dit espérer éviter un débat officiel sur ces questions. Le projet de refonte des règles du marché européen de l'électricité sera examiné au deuxième jour du sommet, alors que la Commission européenne a présenté des mesures visant à lutter contre la flambée des prix de l'énergie. Les dirigeants de l'UE pourraient décider d'accélérer les réformes du marché de l'électricité afin de parvenir à un accord avec le Parlement européen d'ici à la fin de l'année, selon un projet de conclusions que Reuters a pu consulter. VOIR AUSSI: ENCADRÉ-Ce qu'il faut savoir sur les carburants de synthèse (Reportage Kate Abnett et Philip Blenkinsop; version française Camille Raynaud)