L'UE envisage d'interdire le recours à Huawei dans le réseau 5G (FT)

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Union européenne envisage d'interdire à ses membres de recourir à des entreprises présentant un risque de sécurité dans leur réseau 5G, notamment le groupe chinois Huawei, rapporte mardi le Financial Times. Cette décision intervient alors que Bruxelles s'inquiète de voir certains pays membres de l'UE tarder à prendre des mesures en la matière, ont déclaré les responsables au journal. Certains détracteurs de Huawei affirment que ses liens avec les services de sécurité chinois pourraient faciliter l'espionnage par Pékin, une accusation que l'entreprise et le gouvernement chinois rejettent et considèrent comme motivée par un désir de soutenir des rivaux non chinois. Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a indiqué vendredi aux ministres des télécommunications de l'UE que seul un tiers des pays membres avaient mis en oeuvre des interdictions contre Huawei dans des secteurs critiques, selon le FT. Ni l'UE ni Huawei n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire. (Reportage Akriti Sharma à Bangalore; version française Camille Raynaud)