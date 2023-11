L'UE envisage d'avancer la candidature de l'Ukraine à l'adhésion

par Gabriela Baczynska BRUXELLES, 6 novembre (Reuters) - L'exécutif de l'Union européenne devrait recommander cette semaine d'avancer l'adhésion de l'Ukraine au bloc, selon des responsables, une issue convoitée par Kyiv qui voit ses troupes s'épuiser après près de deux ans de guerre contre la Russie. La Commission européenne, publiera mercredi un rapport évaluant les progrès accomplis par les pays candidats à l'adhésion à l'UE. Sa présidente Ursula von der Leyen, lors d'une visite à Kyiv samedi, a félicité l'Ukraine pour ses avancées. Le rapport et la recommandation serviront de base à la décision du sommet des dirigeants européens en décembre, sur l'opportunité d'entamer des négociations formelles d'adhésion avec Kyiv. Les négociations de ce type durent plusieurs années avant que les candidats ne satisfassent aux critères juridiques et économiques de l'adhésion, et l'Union européenne n'est pas disposée à accueillir un pays en guerre. L'intégration de l'Ukraine au sein de l'UE est toutefois une priorité pour Kyiv, qui doit faire face à l'épuisement de ses troupes et à l'incertitude quant au maintien de l'aide militaire vitale des États-Unis. La Commission a déclaré en juin dernier que l'Ukraine remplissait deux des sept conditions requises par l'UE pour entamer les négociations d'adhésion. "Vous avez fait d'excellents progrès", a déclaré samedi Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien, Volodimir Zelensky. "Vous menez une guerre vitale tout en réformant en profondeur votre pays", a-t-elle ajouté en évoquant les réformes du système judiciaire ukrainien, l'élimination des oligarques et la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle s'est déclarée convaincue que l'Ukraine achèverait bientôt les étapes suivantes - liées à la lutte contre la corruption et à la sauvegarde des droits des minorités - et avancerait sur la voie de l'adhésion à l'UE. Volodimir Zelensky a déclaré que Kyiv respecterait ces conditions et qu'une décision positive de l'UE donnerait une nouvelle motivation au peuple ukrainien et à ses troupes. L'adhésion de l'Ukraine à l'UE renforcerait les deux parties, a-t-il ajouté. "Il n'y aura pas de zones géopolitiques grises en Europe. Nous établirons une nouvelle base pour la croissance et le développement de l'Ukraine et de tous les pays européens. Nous garantirons à notre pays et à nos citoyens une véritable sécurité économique et sociale", a-t-il dit. Ses commentaires interviennent après les déclarations du commandant général ukrainien selon lesquelles la guerre évolue vers des combats d'attrition et les propos du Premier ministre italien sur la lassitude de la communauté internationale à l'égard de la guerre en Ukraine, lors d'un canular téléphonique rendu public. MOLDAVIE, GÉORGIE La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a apporté la semaine dernière son soutien pour que les négociations d'adhésion de l'Ukraine débutent dès le mois prochain Kyiv devrait obtenir le feu vert cette semaine "à condition" de faire davantage pour lutter contre la corruption et garantir les droits des minorités, un point soulevé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le rapport de la Commission de mercredi portera également sur d'autres pays candidats à l'adhésion, dont la Géorgie et la Moldavie. Cette dernière a rempli neuf conditions pour entamer les négociations d'adhésion, dont la lutte contre le crime organisé, et pourrait obtenir une recommandation positive conditionnelle, tout comme l'Ukraine voisine. "La Moldavie a fait preuve de résilience et d'engagement pour faire progresser son agenda européen tout en prenant des mesures pour atténuer l'impact de la guerre d'agression de la Russie", peut-on lire dans une version préliminaire du rapport, consultée par Reuters avant sa publication officielle. Les fonctionnaires européens estiment que la Géorgie n'a pas satisfait aux douze conditions requises pour obtenir le statut de pays candidat, obtenu par Kyiv et Chisinau l'année dernière. Sa candidature est toutefois soutenue par Victor Orban qui pourrait encore faire avancer le pays sur la voie de l'adhésion à l'UE, alors que le bloc cherche à limiter l'influence de la Russie. (Reportage Gabriela Baczynska ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)