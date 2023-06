L'UE enquête sur le calendrier du rachat de Lagardère par Vivendi

L'UE enquête sur le calendrier du rachat de Lagardère par Vivendi













BRUXELLES, 15 juin (Reuters) - Les autorités européennes de la concurrence enquêtent sur les conditions dans lesquelles Vivendi a bouclé le rachat de Lagardère, en se demandant si l'opération n'a pas été réalisée avant le feu vert de la Commission. "La Commission a été informée d'allégations de réalisation anticipée, ce qui a été rapporté dans la presse", a dit l'exécutif européen dans un communiqué. Le rachat de Lagardère a été approuvé la semaine dernière par la Commission qui l'a toutefois assorti de plusieurs conditions. (Foo Yun Chee; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)