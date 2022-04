L'UE élargit l'accès aux Bourses et chambres de compensation américaines

LONDRES, 4 avril (Reuters) - L'Union européenne a annoncé lundi élargir l'accès aux Bourses et aux chambres de compensation américaines pour les investisseurs opérant au sein du bloc, ce qui contraste avec la fin programmée pour 2025 de l'équivalence en la matière accordée aux établissements britanniques.

La Commission européenne a précisé qu'un certain nombre d'opérations aux Etats-Unis qui se négocient sur les marchés de produits dérivés et sont supervisées par la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, étaient désormais accessibles depuis l'Union européenne.

L'exécutif européen a également élargi l'accès pour les investisseurs du bloc aux chambres de compensation américaines qui interviennent comme intermédiaires entre vendeurs et acheteurs sur les marchés afin d'assurer la bonne exécution des transactions même en cas de défaut de l'une des parties. Cela permettra à ces investisseurs d'accéder notamment à des titres adossés à des prêts immobiliers.

"Ces décisions sont dans l'intérêt de l'UE: nous voulons que nos marchés de capitaux soient mieux intégrés aux autres marchés internationaux", a déclaré la commissaire européenne aux services financiers, Mairead McGuinness, citée dans un communiqué.

L'ESMA, l'autorité de régulation des marchés de titres de l'UE, va à présent procéder à un travail technique pour permettre la mise en oeuvre de ces mesures.

L'Union européenne a reconduit en février jusqu'au 30 juin 2025 l'autorisation accordée aux banques d'utiliser les chambres de compensation britanniques mais des responsables européens ont indiqué qu'il pourrait s'agir de la dernière prolongation. (Reportage Huw Jones; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)