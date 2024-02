L'UE élabore les règles que les géants du numérique devront respecter lors d'élections

PARIS, 8 février (Reuters) - La Commission européenne a commencé à élaborer les lignes directrices destinées aux plateformes numériques afin d'assurer l'intégrité des élections démocratiques, au titre de la loi européenne sur les services numériques (DSA). Plus d'un tiers de la population mondiale va se rendre aux urnes cette année, alors que l'influence des géants de la technologie est de plus en plus surveillée. "Il s'agit des toutes premières lignes directrices (...) qui visent à présenter aux très grandes plateformes en ligne et aux moteurs de recherche les meilleures pratiques", a déclaré jeudi la Commission Europeenne. L'Union européenne (UE) a lancé une consultation publique en début de semaine, donnant aux parties concernées jusqu'au 7 mars pour faire part de leurs commentaires. Les responsables politiques européens souhaitent que les géants de la technologie proposent des mesures de réduction des risques, notamment en ce qui concerne les contenus générés par l'intelligence artificielle. Des élections sont prévues cette année au Portugal, en Belgique, en Croatie, en Roumanie et en Autriche, ainsi qu'au mois de juin dans l'Union européenne. Outre les élections présidentielles américaines plus tard dans l'année, des scrutins seront également tenus au Mexique, en Corée du Sud, au Ghana et dans de nombreux autres pays. "Nous savons que la période électorale dans l'UE sera la cible d'attaques hybrides et d'ingérences étrangères de toutes sortes", a déclaré mercredi le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, qui a exhorté les plateformes technologiques à contribuer à la protection de la liberté et de l'équité des élections. Au début du mois, l'UE s'est adressée à plus d'une douzaine d'entreprises technologiques, dont Amazon, Apple , Meta et Google (Alphabet), pour les interroger sur les mesures adoptées pour permettre aux chercheurs d'accéder à des données qui pourraient être utiles pour les prochaines élections européennes et nationales. (Reportage Tassilo Hummel, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)