L'UE donne une semaine à Meta et Tiktok pour l'informer de leurs mesures contre la désinformation

Crédit photo © Reuters

par Charlotte Van Campenhout et Bart H. Meijer BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a donné une semaine à Meta et TikTok pour fournir des détails sur les mesures prises pour lutter contre la diffusion de contenus violents et faisant l'apologie du terroristes et contre les discours de haineux sur leurs plateformes. Le réseau social X (ex-Twitter) d'Elon Musk a été invitée à faire de même la semaine d'avant. L'organe exécutif de l'Union européenne a déclaré jeudi qu'il avait envoyé une demande d'informations aux deux entreprises, alors que les chercheurs soulignent la prolifération de désinformation à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël il y a plus d'une semaine. La Commission peut ouvrir une enquête sur les entreprises si elle n'est pas satisfaite de leurs réponses. En vertu des nouvelles règles relatives au contenu en ligne, connues sous le nom de Digital Services Act (DSA), qui sont entrées en vigueur récemment, les grandes plateformes en ligne sont tenues de faire davantage pour retirer les contenus illégaux et préjudiciables, sous peine de se voir infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Les deux entreprises devront "fournir les informations demandées à la Commission d'ici le 25 octobre 2023 pour les questions liées à la réponse à la crise et d'ici le 8 novembre 2023 pour la protection de l'intégrité des élections et des mineurs en ligne". (Rédigé par Foo Yun Chee, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)