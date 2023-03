L'UE donne son feu vert définitif à la fin des voitures neuves émettant du CO2 en 2035

BRUXELLES (Reuters) - Les ministres de l'Énergie des pays de l'Union européenne (UE) ont donné leur accord final mardi à la législation visant à mettre fin aux ventes de voitures neuves à moteur thermique émettrices de CO2 en 2035. L'approbation signifie que la principale politique européenne en matière de climat pour les voitures peut désormais entrer en vigueur, après des semaines de retard liées à l'opposition de dernière minute de l'Allemagne. La législation européenne exigera que les émissions de CO2 des nouvelles voitures soient réduites de 55% par rapport aux niveaux de 2021 à partir de 2030 puis nulles à partir de 2035. Ces objectifs visent à favoriser la décarbonation rapide des nouveaux parcs automobiles en Europe. La Commission européenne s'est toutefois engagée à exempter les ventes de voitures neuves roulant aux carburants de synthèse, à la demande de l'Allemagne. Elles ont signé un accord en ce sens samedi. L'exemption obtenue par l'Allemagne pour les carburants de synthèse offre un répit relatif aux véhicules traditionnels à moteur thermique, bien que les e-carburants ne soient pas encore produits à grande échelle. La Pologne a voté contre la loi mardi. L'Italie, la Bulgarie et la Roumanie se sont abstenues. La Pologne a qualifié la loi d'irréaliste et a déclaré qu'elle risquait d'augmenter le prix des voitures. Les transports représentent près d'un quart des émissions de CO2 de l'Union. Porsche et Mazda comptent parmi les partisans des carburants électroniques. D'autres constructeurs automobiles, dont Volkswagen, Mercedes-Benz et Ford, misent sur les véhicules électriques à batterie pour décarboner leur production, et ont exhorté les pays de l'UE à ne pas reculer l'échéance de 2035. (Reportage Kate Abnett, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)