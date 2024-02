L'UE devrait infliger une amende d'environ 500 millions d'euros à Apple, selon le FT

(Reuters) - L'Union européenne s'apprête à infliger à Apple une amende d'environ 500 millions d'euros pour des infractions présumées au droit européen de la concurrence, a rapporté dimanche le Financial Times en citant des sources anonymes. L'amende devrait être annoncée au début du mois prochain, selon le quotidien économique. La Commission européenne, qui a accusé l'année dernière Apple d'enfreindre sa réglementation en matière de concurrence sur le marché de la diffusion de musique en continu par le biais de l'App Store, qui empêche les développeurs d'informer les utilisateurs des autres options d'achat, a refusé de commenter l'article du FT. Apple n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. (Rédigé par Chandni Shah à Bangalore, version française Kate Entringer)