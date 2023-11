L'UE devrait centraliser le financement de certains projets communs, dit Knot (BCE)

FRANCFORT (Reuters) - L'Union européenne (UE) devrait centraliser une plus grande partie de ses dépenses budgétaires afin d'alléger le fardeau des pays les plus endettés et de promouvoir la convergence, a déclaré jeudi le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot. L'UE a mis en place des emprunts et des dépenses communes à la suite de la pandémie, mais certains pays, notamment l'Allemagne, résistent aux appels à une union budgétaire plus étroite, craignant que le contribuable allemand ne soit contraint de payer la facture de ce qui est perçue comme l'irresponsabilité budgétaire d'autres pays. Klaas Knot, président du Conseil de stabilité financière, affirme que l'ensemble de l'UE en bénéficierait, car les dépenses communes réduisent les différences économiques et constituent un amortisseur en cas de chocs. "Du point de vue de l'économie politique, il est également logique de garantir la fourniture de biens communs européens, tels que le climat, l'énergie ou la défense, au niveau européen", a déclaré Klaas Knot. "Les dépenses budgétaires communes pourraient profiter non seulement aux pays, mais aussi à l'Union monétaire et à ses citoyens dans leur ensemble". Evoquant l'Italie, Klaas Knot a rappelé qu'au cours des 25 dernières années, le pays avait dégagé davantage d'excédents budgétaires primaires que les Pays-Bas, mais qu'il était confronté à des coûts d'emprunt plus élevés et à une croissance plus faible, de sorte que la discipline budgétaire n'a pas permis de réduire l'écart entre ces deux pays. Les emprunts conjoints étant moins coûteux, la suppression d'une partie des dépenses profiterait surtout aux pays dont le niveau d'endettement est plus élevé. Pour éviter que des pays comme l'Italie ne gâchent ces marges de manoeuvre budgétaires, l'UE devrait également mettre en oeuvre des règles plus strictes sur les dépenses publiques nationales. "Une plus grande marge de manoeuvre budgétaire au niveau européen devrait donc aller de pair avec une moindre marge de manoeuvre budgétaire au niveau national", a déclaré Klaas Knot. "Le rôle des contraintes budgétaires pour discipliner la politique budgétaire est particulièrement pertinent aujourd'hui, étant donné que l'inflation est encore trop élevée et que les dépenses publiques ne cessent d'accroître les pressions inflationnistes." (Reportage Balazs Korany, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)