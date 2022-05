L'UE devrait autoriser sans condition l'offre emmenée par Volkswagen sur Europcar, selon des sources

BRUXELLES (Reuters) - Volkswagen , à la tête d'un consortium, est en passe d'obtenir le feu vert inconditionnel des autorités européennes de la concurrence à son offre de rachat d'Europcar pour 2,9 milliards d'euros, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Le groupe automobile allemand, associé pour cette opération au gestionnaire d'actifs Attestor Limited et au groupe néerlandais de mobilités Pon Holdings BV, a proposé en septembre dernier une offre à 0,50 euro par action sur le spécialiste français de la location de véhicules.

Présent dans plus de 140 pays et disposant d'une flotte de plus de 350.000 véhicules, Europcar permettrait à Volkswagen de renforcer sa position dans le secteur lucratif des services de mobilité.

Lors de la présentation l'an dernier de son plan stratégique 2030, Volkswagen a estimé que les logiciels et les services seraient des moteurs de la croissance du marché automobile mondial, dont la valeur devrait plus que doubler pour atteindre 5.000 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie.

La Commission européenne, qui doit se prononcer sur l'opération d'ici le 25 mai, et Volkswagen se sont refusés à tout commentaire.

Herbert Diess, le président du directoire du constructeur automobile, a déclaré la semaine dernière aux actionnaires qu'il s'attendait à ce que Bruxelles approuve la transaction d'ici la fin du deuxième trimestre.

(Reportage Foo Yun Chee; version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)