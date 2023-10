L'UE devrait appeler à une "pause humanitaire" à Gaza, selon un projet de déclaration

BRUXELLES (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne devraient appeler en fin de semaine à une "pause humanitaire" dans la guerre entre Israël et le Hamas, afin que l'aide puisse parvenir en toute sécurité aux Palestiniens de la bande de Gaza qui en ont besoin, selon le projet de déclaration du prochain Conseil européen. Des pays ont émis des réserves quant à un appel à un cessez-le-feu ou à une pause dans les combats, affirmant que cela pourrait être perçu comme une limitation du droit d'Israël à l'autodéfense. Le texte, qui doit être adopté à l'issue du sommet qui se tiendra à Bruxelles les 26 et 27 octobre, pourra encore être modifié d'ici-là, ont déclaré des responsables de l'UE. "Le Conseil européen soutient l'appel du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en faveur d'une pause humanitaire afin de permettre un accès humanitaire sûr et d'acheminer l'aide à ceux qui en ont besoin", peut-on lire dans le projet de conclusions du sommet. "L'Union européenne travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires dans la région pour protéger les civils, soutenir ceux qui tentent de se mettre à l'abri ou de fournir une assistance, et faciliter l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins médicaux, au carburant et aux abris. Elle réitère la nécessité d'une libération immédiate de tous les otages, sans aucune condition préalable", indique le projet, consulté par Reuters. Les dirigeants européens souligneront également la nécessité d'éviter que le conflit ne s'étende au Moyen-Orient et de "s'engager avec les partenaires à cet égard, y compris avec l'Autorité palestinienne", selon le projet de texte. Les dirigeants doivent aussi se prononcer sur leur position concernant une relance des pourparlers sur une "solution à deux États", et sur l'initiative de l'Egypte qui a proposé d'organiser un "sommet de la paix", toujours selon le projet de document. (Reportage Jan Strupczewski ; version française Kate Entringer)