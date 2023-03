L'UE demande à l'Onu d'enquêter sur l'empoisonnement des écolières en Iran

L'UE demande à l'Onu d'enquêter sur l'empoisonnement des écolières en Iran













BRUXELLES, 16 mars (Reuters) - Le Parlement européen a demandé jeudi au Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Onu) de mener une enquête indépendante sur la vague d'empoisonnements qui a touché plus d'un millier d'écolières en Iran. Ces empoisonnements ont eu lieu dans des dizaines d'écoles iraniennes depuis novembre et des membres du gouvernement ont suggéré qu'ils pourraient venir de groupes opposés à l'éducation des filles. Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution condamnant "l'inaction du régime depuis des mois, ainsi que sa dissimulation délibérée des rapports crédibles faisant état d'empoisonnements systématiques contre des écolières". Les députés demandent une enquête indépendante sur les empoisonnements des écolières afin que "les coupables répondent de leurs actes". Certains militants ont accusé les autorités d'avoir orchestré les empoisonnements pour se venger du fait que des écolières se soient jointes aux manifestations qui ont secoué le pays après la mort en septembre de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée pour non-respect des règles vestimentaires, notamment sur le port du voile. Le guide suprême de l'Iran a déclaré au début du mois que l'empoisonnement des écolières était un crime "impardonnable" qui devrait être puni de mort s'il était délibéré, a rapporté la télévision d'État. Les autorités, qui ont accusé les responsables des empoisonnements d'être liés à des "médias d'opposition basés à l'étranger" et aux récentes manifestations, ont arrêté plusieurs personnes dans six provinces du pays pour leur implication. (Reportage Charlotte Van Campenhout, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)