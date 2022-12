L'UE demande à l'Iran de cesser répression et soutien à la Russie

(Actualisé avec précisions)

MER MORTE, JORDANIE, 20 décembre (Reuters) -

Le Haut Représentant de l'UE pour les Affaires extérieures a demandé mardi à l'Iran de cesser de réprimer les manifestants pacifiques et de mettre fin à son soutien militaire à la Russie, lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie iranienne à Amman, capitale de la Jordanie, en marge d'un sommet régional.

Josep Borrell a déclaré que sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, était nécessaire "dans un contexte de détérioration des relations Iran-UE".

Les discussions indirectes destinées à ramener l'Iran et les Etats-Unis dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, lancées l'an dernier à Vienne, sont au point mort depuis le mois de septembre.

Un accord semblait imminent en mars dernier après plusieurs mois de difficiles négociations mais plusieurs différends ont de nouveau fait dérailler les discussions.

Bien qu'il n'y ait actuellement aucun signe de reprise des discussions, Josep Borrell a déclaré que l'UE continuerait à échanger avec l'Iran pour tenter de relancer l'accord nucléaire de 2015.

"Nous sommes d'accord pour maintenir la communication ouverte et rétablir le #JCPOA sur la base des négociations de Vienne", a déclaré Josep Borrell dans un tweet.

Hossein Amirabdollahian a assuré de son côté que Téhéran était disposée à oeuvrer dans ce sens à condition que ses "lignes rouges" soient respectées.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a par ailleurs fait savoir dans un communiqué qu'il était prêt à entamer des discussions avec Kyiv pour "dissiper tout malentendu concernant la position de Téhéran dans la guerre en Ukraine".

L'Iran a

reconnu avoir fourni des drones à Moscou

, mais a déclaré qu'ils avaient été livrés avant l'invasion de l'Ukraine, où la Russie les utilise pour cibler des centrales électriques et des infrastructures civiles. (Reportage par Elwely Elwelly à Dubaï et Bart Meijer ; rédigé par Tom Perry ; version française Myriam Rivet et Augustin Turpin, édité par Bertrand Boucey et Tangi Salaün)