L'UE demande à Israël de ne pas construire en Cisjordanie

(Reuters) - L'Union européenne a demandé lundi à Israël de mettre un terme aux constructions de logements dans les colonies de Cisjordanie et de ne pas donner suite aux appels d'offre annoncés la semaine dernière.

"Les colonies sont illégales au regard du droit international et constituent un obstacle majeur à la réalisation de la solution à deux États et à une paix juste, durable et globale entre les parties", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne dans un communiqué.

Le bloc européen a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne reconnaîtrait aucune modification des frontières d'avant 1967 sur laquelle la Palestine et Israël ne s'accorderaient pas.

Dimanche, les autorités israéliennes ont publié des appels d'offre pour la construction d'environ 1.300 nouveaux logements dans des colonies de Cisjordanie, sur des terrains revendiqués par les Palestiniens.

Un comité doit également se réunir dans la semaine pour discuter d'environ 3.000 autres logements.

La plupart des pays considèrent l'implantation de colonies en Cisjordanie comme illégales, ce qu'Israël conteste.

(Reportage Sabine Siebold; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)